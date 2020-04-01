От коронавируса умер бывший президент «Марселя»

Пап Диуф скончался в возрасте 68 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом. 31 марта он должен был быть доставлен в больницу французской Ниццы из Сенегала, но самолет не взлетел. Смерть Диуфа подтвердил общественный телеканал Сенегала RTS.

Диуф переехал в Марсель в 18-летнем возрасте, он начинал как журналист, потом стал спортивным агентом, одним из его клиентов был защитник Базиль Боли, который забил победный гол за «Марсель» в финале ЛЧ-1992/93.

Президентом «Марселя» он был с 2005 по 2009 год. За это время клуб дважды занимал второе место в чемпионате и два раза доходил до финала Кубка Франции.