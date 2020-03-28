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Игроки «Ювентуса» согласились не получать зарплату 4 месяца. Клуб сэкономит 90 миллионов евро
28 марта, 22:45
По такому соглашению футболисты «Юве» не будут получать зарплату за март, апрель, май и июнь. Если сезон возобновится, зарплаты будут увеличены. Меры приняты из-за остановки сезона во время пандемии коронавируса.
«Договоренность позволит «Ювентусу» сэкономить около 90 миллионов евро в текущем финансовом году, – говорится в сообщении на официальном сайте. – Если матчи этого сезона будут перенесены, клуб проведет переговоры об условном увеличении зарплат в соответствии с фактическим возобновлением соревнований».
Клуб поблагодарил игроков и тренеров за содействие в тяжелой ситуации.
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