Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Деньги отправлены каталонской больнице Hospital Clinic, в которой принимают пациентов с коронавирусом и в которой изучают вирус.

«Лео Месси сделал пожертвование ради борьбы с вирусом. Мы благодарим Лео. Только вместе мы можем победить эту болезнь».