Паоло Мальдини
Серия А
Футбол
Даниэль Мальдини
Милан
У Паоло Мальдини и его сына Даниэля обнаружили коронавирус
21 марта, 23:26
С соответствующим заявлением выступил «Милан».
Сообщается, что 51-летний Паоло Мальдини, занимающий пост технического директора в «Милане», заразился коронавирусом при контакте с инфицированным. Проявились симптомы, тест дал положительный результат.
Коронавирус выявлен и у его 18-летнего сына Даниэля Мальдини, который сыграл за основную команду в этом сезоне. Отец и сын провели дома две недели в самоизоляции.
Сейчас в Италии зафиксировано более 53 тысяч заражения коронавирусом. 4825 человек погибли.
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