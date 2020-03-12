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Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса. Перенесены минимум два тура, в «Реале» объявлен карантин
12 марта 2020, 15:12
«Учитывая известные сегодня утром обстоятельства в отношении установленного в «Реале» карантина и возможных положительных тестов у игроков из других клубов, Ла Лига считает, что пора продолжить следующий этап протокола действий против COVID- 19. Лига соглашается отложить минимум два тура. Указанное решение будет пересмотрено после завершения карантина», – сказано на официальном сайте организации.
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