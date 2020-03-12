Примера
Футбол
Реал
Поделиться:
Комментарии:
0
#Примера #Футбол #Реал

Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса. Перенесены минимум два тура, в «Реале» объявлен карантин

12 марта 2020, 15:12

«Учитывая известные сегодня утром обстоятельства в отношении установленного в «Реале» карантина и возможных положительных тестов у игроков из других клубов, Ла Лига считает, что пора продолжить следующий этап протокола действий против COVID- 19. Лига соглашается отложить минимум два тура. Указанное решение будет пересмотрено после завершения карантина», – сказано на официальном сайте организации.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
От коронавируса страдают все
Гобер смеялся над мерами против коронавируса, а теперь сам им заболел
Безумный день в футболе. В Европе массово запрещают зрителей на матчах из-за коронавируса
Коронавирус сломал футбол: чемпионаты на паузах, команды не прилетают на игры еврокубков
Почему Италия – центр Европы по заражению коронавирусом
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Примера
#Футбол
#Реал