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#ПСЖ #Лига чемпионов #Футбол #Боруссия Д

Футболисты «ПСЖ» вышли к фанатам после победы над «Боруссией»

12 марта 2020, 02:15

Так это было:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А такое происходило во время матча
«ПСЖ» отпраздновал победу над «Боруссией» в стиле Холанда 🧘
Неймар веселил партнеров и танцевал перед матчем с «Боруссией»
Вдохновение от фанатов «ПСЖ» – огненное шоу рядом со стадионом
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