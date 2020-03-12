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ПСЖ
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Футбол
Боруссия Д
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#ПСЖ
#Лига чемпионов
#Футбол
#Боруссия Д
Футболисты «ПСЖ» вышли к фанатам после победы над «Боруссией»
12 марта 2020, 02:15
Так это было:
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А такое происходило во время матча
«ПСЖ» отпраздновал победу над «Боруссией» в стиле Холанда 🧘
Неймар веселил партнеров и танцевал перед матчем с «Боруссией»
Вдохновение от фанатов «ПСЖ» – огненное шоу рядом со стадионом
Новости СМИ2
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