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#Лига Европы #Футбол #коронавирус #Рома #Севилья

«Рома» не полетела в Испанию на игру Лиги Европы. Местные власти отказали самолету в разрешении на приземление

11 марта 2020, 16:28

Об этом «Рома» рассказала в твиттере. Клуб пообещал, что УЕФА сообщит дополнительные подробности.

Игра «Севильи» и «Ромы» должна пройти 12 марта в 23:00 по московскому времени. «Севилья» пока спокойно готовится к матчу. Он в любом случае состоится без зрителей. Причина – коронавирус.

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