Лига Европы
Футбол
коронавирус
Рома
Севилья
«Рома» не полетела в Испанию на игру Лиги Европы. Местные власти отказали самолету в разрешении на приземление
11 марта 2020, 16:28
Об этом «Рома» рассказала в твиттере. Клуб пообещал, что УЕФА сообщит дополнительные подробности.
Игра «Севильи» и «Ромы» должна пройти 12 марта в 23:00 по московскому времени. «Севилья» пока спокойно готовится к матчу. Он в любом случае состоится без зрителей. Причина – коронавирус.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые