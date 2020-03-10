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#коронавирус #Футбол #Лига 1 #Лига 2

Французские Лига 1 и Лига 2 месяц будут играть без зрителей из-за коронавируса

10 марта, 18:54

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Во Франции не пустят болельщиков на матчи Лиги 1 и Лиги 2 до 15 апреля. Причина – угроза распространения коронавируса. Это официальное заявление профессиональной футбольной лиги Франции.

Во Франции коронавирусом заражены более 1400 человек. Более 30 человек скончались.

Ранее в Италии объявили о приостановке чемпионата. В Испании два тура пройдут без зрителей. В нескольких матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы фанаты тоже не будут допущены на стадион.

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