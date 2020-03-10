Французские Лига 1 и Лига 2 месяц будут играть без зрителей из-за коронавируса

Во Франции коронавирусом заражены более 1400 человек. Более 30 человек скончались.

Ранее в Италии объявили о приостановке чемпионата. В Испании два тура пройдут без зрителей. В нескольких матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы фанаты тоже не будут допущены на стадион.