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Сезон Серии А официально приостановлен из-за коронавируса
10 марта, 00:19
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что все спортивные соревнования в стране будут приостановлены из-за коронавируса.
В их число входит и футбольный чемпионат Италии. Последний матч состоялся вечером, 9 марта. В нем «Сассуоло» обыграло 3:0 «Болонью».
Ранее сообщалось, что такое решение не затронет международные соревнования. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» должен будет принять «Лион» 17 марта. В 1/8 Лиги Европы «Интер» принимает «Хетафе» 12 марта, «Рома» – «Севилью» 19 марта.
В Италии зарегистрировано почти 8000 положительных тестов на коронавирус. 463 человека умерли.
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