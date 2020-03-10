Сезон Серии А официально приостановлен из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что все спортивные соревнования в стране будут приостановлены из-за коронавируса.

В их число входит и футбольный чемпионат Италии. Последний матч состоялся вечером, 9 марта. В нем «Сассуоло» обыграло 3:0 «Болонью».

Ранее сообщалось, что такое решение не затронет международные соревнования. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» должен будет принять «Лион» 17 марта. В 1/8 Лиги Европы «Интер» принимает «Хетафе» 12 марта, «Рома» – «Севилью» 19 марта.

В Италии зарегистрировано почти 8000 положительных тестов на коронавирус. 463 человека умерли.