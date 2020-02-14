Эдегор выдает самый крутой отрезок сезона – 3+4 в шести матчах. Лучше было только весной в «Витессе»

«Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» 2:1 в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Победный гол на счету Мартина Эдегора.

21-летний норвежец очень солидно начал 2020-й год. В последних шести матчах он забил три гола («Осасуне», «Реалу» и «Мирандесу») и отдал четыре голевые передачи (с «Эспаньолом», «Мальоркой» и «Осасуной» (2)).

Всего за сезон во всех матчах за «Реал Сосьедад» забил семь мячей и отдал девять голевых передач. Он находится в аренде и принадлежит мадридскому «Реалу».

Такая результативность за несколько отдельно взятых матчей – не рекордная для Эдегора. Весной 2019-го, выступая за «Витесс», он забил три гола и отдал семь голевых пасов в шести матчах. Клуб тогда выиграл четыре из них.