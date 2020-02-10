Как стать тренером системы «Реала» в 18 лет? Знает пацан из Уэльса

У «Реала» организована огромная система работы, которая охватывает несколько стран. Академия имеет филиалы и временные лагеря. Детей отправляют туда на пять дней (или больше), они занимаются под руководством лицензированных тренеров и обучаются философии «Реала». В теории это может привести к попаданию ребенка даже в основную команду.

Одним из тренеров этой системы стал 18-летний Джордан Хэдэуэй. Первое упоминание о получении работы в «Реале» он сам пульнул в твиттер еще в ноябре: «Только что позвонили. Меня попросили работать на «Реал» в качестве лидера мини-лагеря в разных странах. Не могу дождаться!».

Потом Хэдэуэй ездил в основной офис «Реала», где взял тренерские методички – даже послушал лекцию от тренера по физподготовке Хавьера Мальо. «Это довольно привилегированное положение – общаться с такими людьми, как Рауль, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос и Сантьяго Солари», – рассказывал Хэдэуйэй.