Как стать тренером системы «Реала» в 18 лет? Знает пацан из Уэльса
У «Реала» организована огромная система работы, которая охватывает несколько стран. Академия имеет филиалы и временные лагеря. Детей отправляют туда на пять дней (или больше), они занимаются под руководством лицензированных тренеров и обучаются философии «Реала». В теории это может привести к попаданию ребенка даже в основную команду.
Одним из тренеров этой системы стал 18-летний Джордан Хэдэуэй. Первое упоминание о получении работы в «Реале» он сам пульнул в твиттер еще в ноябре: «Только что позвонили. Меня попросили работать на «Реал» в качестве лидера мини-лагеря в разных странах. Не могу дождаться!».
Потом Хэдэуэй ездил в основной офис «Реала», где взял тренерские методички – даже послушал лекцию от тренера по физподготовке Хавьера Мальо. «Это довольно привилегированное положение – общаться с такими людьми, как Рауль, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос и Сантьяго Солари», – рассказывал Хэдэуйэй.
Во всем этом важен и еще один интересный факт: у Хэдэуэя уже есть тренерская лицензия B. Он пошел учиться еще летом 2018-го, а потом периодически выкладывал фотографии с лекций. «Реал» как раз и ждал окончания обучения Хэдэуэя, чтобы позвать его на работу. Теперь Хэдэуэй может называть себя полноценным и штатным сотрудником клуба.
Хэдэуэй уже тренирует самостоятельно
В сентябре Джордан Хэдэуэй рассказывал в интервью о своей работе в футболе: «Мне 18 лет, и я начал заниматься тренерской работой еще в 15. Затем я возглавил собственную молодежную команду, чем и сейчас продолжаю заниматься. Это отличная группа детей и родителей. Работа с ними действительно открыла мне глаза. Теперь я – директор по молодежи в Holywell Town FC».
Хэдэуэй занимается организацией и решением всех футбольных вопросов у подростковых команд. В его задачи входит работа с детьми от 6 до 13 лет. Сам Хэдэуэй учился у тренеров, которые работают с детскими командами. В прошлом сезоне он сам набирался опыта с резервистами «Холлиуэла» – и выиграл с ними турнир резервов лиги Уэльса.
Тогда же подвернулась и работа в команде «Кэйрвис». Инициатором перехода был сам Хэдэуэй. Он предложил подать заявку на вакансию Итану Джонсу – еще одному тренеру. Они вместе пошли на собеседование и вместе попали на должность главного тренера. На официальном сайте клуба так и указано, что Итан Джонс и Джордан Хэдэуэй тренируют вместе.
Так Хэдэуэй описывал впечатления от руководства людьми, некоторые из которых старше него почти в два раза: «Я сказал им: «Если вы не хотите, чтобы я был здесь, просто скажите мне». У нас есть несколько старших профессионалов. Одному из них вообще 36 лет. Обычно я держу старших парней рядом с собой».
Клуб «Кэйрвис» играет в лиге Северо-Восточного Уэльса. Совместная работа Джонса и Хэдэуэя продолжалась до декабря, но потом Джонс заболел. Тогда Хэдэуэй временно взял на себя функции полноценного главного тренера. Так 18-летний Хэдэуэй побил рекорд студента Дейва Уэббера. В 2012 году тот тренировал клуб лиги Среднего Уэльса в 19 лет.
«Когда я вхожу в раздевалку или на тренировку, то полностью уверен в себе. Думаю, что на протяжении игрового дня я всегда был лидером на поле. На мой взгляд, мое умение – это мотивировать людей и поддерживать их в правильном состоянии до конца. Когда я прогрессирую и научусь большему, смогу только стать более уверенным», – делился впечатлениями Хэдэуэй.
Первая игра «Кэйрвиса» под руководством 18-летнего тренера завершилась победой 4:3, хотя к перерыву никто в это не верил. «Кэйрвис» проигрывал 0:2, а потом был разговор с Хэдэуэйем и немного мотивации. «Это была нереальная игра. Мы проигрывали 0:2 к перерыву, сделали две кадровые перестановки и вышли на победу со счетом 4: 3! Мы показали большую страсть, энергию и борьбу, чтобы выиграть игру», – тогда рассказывал Хэдэуэй.