Криштиану Роналду
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#Криштиану Роналду #Футбол #Серия А #Ювентус #Верона

Роналду забил в десяти матчах подряд в двух из пяти топ-лиг Европы

09 февраля 2020, 10:01

В матче с «Вероной» он забил гол и стал первым игроком, которому покорилось это достижение. За полтора сезона в «Ювентусе» он сыграл 51 матч в Серии А – за это время он набрал 51 очко (забил 41 гол и отдал 10 голевых передач).

Результативность Роналду не помогла «Ювентусу» в матче с «Верной». «Юве» проиграл (1:2) и потерпел третье поражение в чемпионате Италии в этом сезоне.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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