Типичный матч «Ливерпуля»: снова смяли соперника, установили пару достижений

«Ливерпуль» дежурно смял «Саутгемптон» – 4:0: по голу забили Окслейд-Чемберлейн и Хендерсон, дубль на счету Салаха. Эта победа, кроме солидного отрыва от «Сити» принесла «Ливерпулю» пару интересных достижений:

1. «Ливерпуль» оторвался от «Сити» на 22 дня очка, и это наибольший отрыв по итогам игрового дня для АПЛ. Правда, у «Сити» есть один матч в запасе – с «Тоттенхэмом».

2. «Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 42 матчей АПЛ. По длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии «Ливерпуль» уже вышел на второе место. До повторения рекорда («Арсенал» с 2003-й по 2004-й не проигрывал 49 матчей) осталось еще 7 игр.

3. В матче с «Саутгемптоном» отдал 3 голевые передачи. С момента его перехода (с лета 2015-го) у него уже 51 ассист – лучший результат «Ливерпуля» с того момента.

4. «Ливерпуль» выиграл 16 матчей подряд в АПЛ.