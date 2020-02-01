Ливерпуль
АПЛ
Футбол
Роберто Фирмино
Мохамед Салах
Саутгемптон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Мохамед Салах #Саутгемптон #Роберто Фирмино

Типичный матч «Ливерпуля»: снова смяли соперника, установили пару достижений

01 февраля 2020, 22:20

«Ливерпуль» дежурно смял «Саутгемптон» – 4:0: по голу забили Окслейд-Чемберлейн и Хендерсон, дубль на счету Салаха. Эта победа, кроме солидного отрыва от «Сити» принесла «Ливерпулю» пару интересных достижений:

1. «Ливерпуль» оторвался от «Сити» на 22 дня очка, и это наибольший отрыв по итогам игрового дня для АПЛ. Правда, у «Сити» есть один матч в запасе – с «Тоттенхэмом».

2. «Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 42 матчей АПЛ. По длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии «Ливерпуль» уже вышел на второе место. До повторения рекорда («Арсенал» с 2003-й по 2004-й не проигрывал 49 матчей) осталось еще 7 игр.

3. В матче с «Саутгемптоном» отдал 3 голевые передачи. С момента его перехода (с лета 2015-го) у него уже 51 ассист – лучший результат «Ливерпуля» с того момента.

4. «Ливерпуль» выиграл 16 матчей подряд в АПЛ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Последние тексты о «Ливерпуле»:
Гляньте, насколько по-разному «Ливерпуль» и «МЮ» прожили эти пять лет
Лучше этого «Ливерпуля» только небо над ним 😍
«Ливерпуль» вышел с самым молодым составом в истории – и дерзко проиграл
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ливерпуль
#Футбол
#АПЛ
#Мохамед Салах
#Саутгемптон
#Роберто Фирмино