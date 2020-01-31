Федор Смолов
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Marca о Смолове: противоречивая фигура с большим списком курьезов
31 января, 16:13
Marca выпустила заметку о Смолове:
🕺 Называют Федора «противоречивой фигурой с большим списком курьезов»;
🐃 По мнению издания, самая яркая игра Смолова была против Испании в Питере (3:3);
🥕 Назвали ту сцену с Бузовой из Comment Out «спорной»;
👄 Вспомнили Лопыреву, внучку Ельцина и других девушек;
⛅️ Считают, что весна в «Сельте» решит, возьмет ли его Черчесов на Евро.
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