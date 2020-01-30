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«Сельта» арендует Смолова с правом выкупа
30 января, 21:10
Федор Смолов уезжает из «Локомотива» в команду Примеры. Эту информацию первым сообщил Betting Insider. Позже ее подтвердил Юрий Семин. Это будет аренда с правом выкупа.
Несколько фактов об этом переходе:
- «Сельта» идет на 18 месте в Примере.
- У команды всего 17 забитых мячей за 21 матч.
- Яго Аспас – лучший бомбардир «Сельты» в сезоне (7 голов).
- Сам Смолов забил 3 раза за половину сезона в РПЛ.
- Зимой на Смолова претендовали «Вильярреал» и «Эспаньол».
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