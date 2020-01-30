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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ

«Ливерпуль» впервые в своей истории обыграл все команды высшей лиги в одном сезоне

30 января 2020, 00:50

Почему это отметили только сейчас? Игру «Ливерпуля» и «Вест Хэма» (2:0) в первом круге АПЛ переносили из-за клубного чемпионата мира. До 29 января в этом сезоне они еще не играли.

Почему все это так важно? Никогда за 127-летнюю историю «Ливерпуля» команда не обыгрывала всех соперников в одном сезоне АПЛ (и всех высших английских лиг). Теперь есть и такое достижение.

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