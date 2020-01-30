«Ливерпуль» впервые в своей истории обыграл все команды высшей лиги в одном сезоне

Почему это отметили только сейчас? Игру «Ливерпуля» и «Вест Хэма» (2:0) в первом круге АПЛ переносили из-за клубного чемпионата мира. До 29 января в этом сезоне они еще не играли.

Почему все это так важно? Никогда за 127-летнюю историю «Ливерпуля» команда не обыгрывала всех соперников в одном сезоне АПЛ (и всех высших английских лиг). Теперь есть и такое достижение.