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#Девин Букер #НБА #Кобе Брайант #баскетбол

«Будь легендарным» – с такой надписью на кроссовках Букер сыграл в матче НБА. Эти слова он получил от Кобе

27 января 2020, 03:36

«Мемфис» и «Финикс» превратили старт матча в акцию памяти для Кобе Брайанта (так сейчас делают все). Сначала было 24-секундное владение, потом – владение восемь секунд с нарушением правила перехода центра площадки. Напоминаем: во время игровой карьеры Брайант как раз и играл под восьмым и 24-м номером.

Баскетболист «Финикса» Девин Букер не сдержал слез. В 2016 году он получил от Кобе Брайанта важную фразу: «Будь легендарным». С этой надписью на кроссовках Букер теперь вышел на матч против «Мемфиса».

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