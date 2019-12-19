Что Путин говорил о спорте, допинге и решении WADA
Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. Там он ответил на вопросы, связанные со спортом.
Об отстранении России от Олимпиады
- Решение носит политический характер.
- Дважды наказывают за одно дело.
- Россия должна выступать под своим флагом.
- Страдают чистые спортсмены, которые точно не виноваты (вспомнил фигуристок).
Матчи Евро-2020 точно пройдут в России?
«Скажем, чемпионат Европы по футболу все равно будет. Я недавно встречался с руководителем этой структуры, он прямо сказал: билеты проданы. WADA же не вернет деньги за билеты? Это ерунда».
Напоминаем: по Евро-2020 все было известно еще до решения о дисквалификации. Чемпионат Европы – это не мультиспортивное соревнование, поэтому никакие запреты его не касаются.
Что с другими турнирами?
«Решение WADA – рекомендация. Федерации принимают решения о местах проведения турниров. Ярославль, скорее всего, примет чемпионат мира по волейболу».
Напоминаем: турнир планируется в 2022 году. Сегодня стало известно, что РУСАДА обжалует в суде четырехлетнее отстранение России от спорта и запрет на проведение крупных международных турниров.