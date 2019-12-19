Что Путин говорил о спорте, допинге и решении WADA

Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. Там он ответил на вопросы, связанные со спортом.

Об отстранении России от Олимпиады

Решение носит политический характер.

Дважды наказывают за одно дело.

Россия должна выступать под своим флагом.

Страдают чистые спортсмены, которые точно не виноваты (вспомнил фигуристок).

Матчи Евро-2020 точно пройдут в России?

«Скажем, чемпионат Европы по футболу все равно будет. Я недавно встречался с руководителем этой структуры, он прямо сказал: билеты проданы. WADA же не вернет деньги за билеты? Это ерунда».

Напоминаем: по Евро-2020 все было известно еще до решения о дисквалификации. Чемпионат Европы – это не мультиспортивное соревнование, поэтому никакие запреты его не касаются.

Что с другими турнирами?

«Решение WADA – рекомендация. Федерации принимают решения о местах проведения турниров. Ярославль, скорее всего, примет чемпионат мира по волейболу».

Напоминаем: турнир планируется в 2022 году. Сегодня стало известно, что РУСАДА обжалует в суде четырехлетнее отстранение России от спорта и запрет на проведение крупных международных турниров.