Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о Винисиусе на пресс-конференции перед матчем с «Алавесом» в 14-м туре Ла Лиги:

«Винисиус прибавил, что вполне нормально. Самое сложное – добиться того, чтобы тебя любили в команде, независимо от того, как ты играешь. И это было основой Винисиуса, когда вы [журналисты] и болельщики его уничтожали критикой.

Его опора – это партнеры, он очень любит их и «Реал». Он хочет помогать команде и сейчас уже находится на том уровне, когда действительно приносит пользу. Будет ли он играть сейчас – это уже другой вопрос.

Они с Диоманде не конкуренты. Здесь все на одной стороне, у всех одна цель. Нам пришлось очень многое сделать, чтобы этого добиться. Вы постоянно пытаетесь создать подобную конкуренцию. Если они забивают, это гол «Реала», и в раздевалке никому не важно, кто именно забил».

Винисиус забил за «Реал» впервые с августа. Бразилец отличился на 87-й минуте матча с ПСВ в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов (5:1).

До этого вингер не забивал за клуб с 26 августа – безголевая серия Винисиуса продлилась 11 матчей. Гол ПСВ стал для него лишь вторым в нынешнем сезоне.