Лукаку раздал 5000 билетов на матч Бельгия – Кипр для благотворительных организаций
Ромелу Лукаку забил в Санкт-Петербурге четвертый гол в ворота России, это был его 52-й гол за сборную Бельгии. Месяцем ранее он забил 50-й и 51-й – в ворота Сан-Марино.
Тогда в октябре он пообещал, что, забив 50-й гол, передаст 5000 билетов в Kom op tegen Kanker (некоммерческая организация по борьбе с раком) и Diabetes Liga (организация, которая поддерживает больных диабетом). Также билеты получит фанатская организация Belgian Fan Club 1895. «Они с самого начала поддерживали нас, и вместе с нами прошли этот замечательный путь», – отметил Лукаку.
Осенью бельгиец заявил, что не чувствует никакого давления от этой цифры: «Меня больше волновал 30-й гол, чтобы побить рекорд, нельзя сказать, что я мечтал о 50-м. Я абсолютно спокоен». В октябре юбилейный гол состоялся.
Как сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио, Лукаку выполнил свое обещание – купил и передал организациям 5000 билетов на игру с Кипром. По словам футболиста, такая акция – способ поблагодарить людей, которые поддерживали его в течение всего десятилетия в сборной.
Бельгия примет Кипр в последнем матче квалификации к Евро-2020. Победа в нем позволит бельгийцам впервые в их истории выиграть все отборочные матчи в группе.