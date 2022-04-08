«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Обзор, прогноз и ставки на матч: 10 апреля
В АПЛ пройдет главный матч второго круга, в котором встретятся претенденты на чемпионство «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдет в рамках 32-го тура.
- Матч состоится 10 апреля в воскресенье.
- Он начнется в 18:30 по московскому времени.
- Winline считает фаворитом «Ман Сити», на его победу можно поставить за 2,07. Ничья оценивается коэффициентом 3,65, победа «Ливерпуля» – 3,45. Матч ожидается голевым – 1,68 на ТБ2,5.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»
В России эксклюзивными правами на показ АПЛ владеет Okko Sport. Однако на данный момент английский футбол не транслируется в России.
«Ман Сити» и «Ливерпуль» провели 167 матчей в АПЛ. У «Ливерпуля» явное преимущество по победам – 79 против 45. Последний раз в рамках АПЛ «Ливерпуль» побеждал «Ман Сити» в ноябре 2019-го, с тех пор прошло четыре матча без побед.
«Ман Сити» подходит к матчу с беспроигрышной серией в пять матчей в АПЛ. Последнее поражение состоялось 19 февраля от «Тоттенхэма». «Ливерпуль» выиграл десять последних матчей с общей разницей 25:2.
«Если мы и обыграем «Ман Сити», что уже само по себе непросто, никто не подумает, что теперь все решено, учитывая уровень нашего соперника», – мнение Юргена Клоппа.
В таблице АПЛ между ними всего одно очко, впереди «Ман Сити». Каждой из команд осталось сыграть по восемь матчей, включая игру между собой 10 апреля.