«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Обзор, прогноз и ставки на матч: 10 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

В России эксклюзивными правами на показ АПЛ владеет Okko Sport. Однако на данный момент английский футбол не транслируется в России.

«Ман Сити» и «Ливерпуль» провели 167 матчей в АПЛ. У «Ливерпуля» явное преимущество по победам – 79 против 45. Последний раз в рамках АПЛ «Ливерпуль» побеждал «Ман Сити» в ноябре 2019-го, с тех пор прошло четыре матча без побед.

«Ман Сити» подходит к матчу с беспроигрышной серией в пять матчей в АПЛ. Последнее поражение состоялось 19 февраля от «Тоттенхэма». «Ливерпуль» выиграл десять последних матчей с общей разницей 25:2.

«Если мы и обыграем «Ман Сити», что уже само по себе непросто, никто не подумает, что теперь все решено, учитывая уровень нашего соперника», – мнение Юргена Клоппа.

В таблице АПЛ между ними всего одно очко, впереди «Ман Сити». Каждой из команд осталось сыграть по восемь матчей, включая игру между собой 10 апреля.