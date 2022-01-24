Даты проведения зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Зимняя Олимпиада-2022 состоится в Китае. Официальные даты проведения Олимпийских игр в Пекине: 4 – 20 февраля 2022 года.

Соревнования начнутся уже 2 февраля. Керлинг, фристайл и женский хоккей стартуют еще до официальной церемонии открытия.

Первые соревнования – соревнования в миксте в керлинге. Заключительный вид программы Олимпиады-2022 – женский масс-старт свободным стилем в лыжных гонках.

В отдельном материале можно посмотреть полный состав России на Олимпиаду-2022 по всем видам спорта. В Пекине спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!