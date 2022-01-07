Кубок Африки
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#Кубок Африки

Где смотреть Кубок Африки-2021 в России

вчера, 18:52

Кубок Африки-2021 пройдет в период с 9 января по 6 февраля 2022 года. Ранее он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса, но название турнира осталось неизменным.

Смотреть матчи Кубка Африки можно на платной платформе Okko Sport. 9 января в 19:00 турнир стартует матчем Камерун – Буркина-Фасо. Прямая трансляция начнется в 18:50, комментатор – Николай Саприн.

На Кубке Африки сыграют 24 команды. Они поделены на шесть групп по четыре сборные. Из группы выходят по две лучшие плюс четыре лучших из числа занявших третьи места. Плей-офф начинается с 1/8 финала. Формат тот же, что и у чемпионата Европы.

Всего в турнире побеждали 14 сборных. Чаще всех это делал Египет – семь раз. Пять побед у Камеруна, четыре у Ганы, три – у Нигерии. По два раза чемпионами становились Кот-д’Ивуар, Алжир и ДР Конго.

По одной победе – у Замбии, Туниса, Судана, Эфиопии, Марокко, ЮАР и Конго.

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Саша Скиф
12 часов назад
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