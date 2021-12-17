Интер
Серия А
Кристиан Эриксен
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#Интер #Серия А #Кристиан Эриксен

«Интер» расторг контракт с Эриксеном. Ему запрещено выступать в Италии из-за имплантации дефибриллятора

2 часа назад

твиттер «Интера»

«Интер» официально объявил об уходе Кристиана Эриксена. Он приостановил выступления после операции на сердце и имплантации кардиовертера-дефибриллятора.

  • Его последний матч прошел в июне на чемпионате Европы. Во время игры у него остановилось сердце, но врачи реанимировали его.
  • С тех пор Эриксен не играл, но его контракт с «Интером» действовал. По правилам Серии А игроку запрещена игра в турнире после имплантации дефибриллятора.
  • Теперь клуб официально расторг контракт с ним и поблагодарил за игру. В пресс-релизе он назван «ключевой фигурой», которая помогла команде выиграть Серию А.

Когда Эриксен вернется на поле и в составе какой команды, пока непонятно. В начале декабря стало известно, что он тренируется с молодежкой датского «Оденсе», за который он играл с 2005 по 2008 год.

Эриксену 29 лет. На профессиональном уровне он играл за три команды: «Аякс», «Тоттенхэм» и «Интер». Среди его титулов – чемпионства в Нидерландах и Италии.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Интер»
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