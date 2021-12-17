«Интер» расторг контракт с Эриксеном. Ему запрещено выступать в Италии из-за имплантации дефибриллятора

Когда Эриксен вернется на поле и в составе какой команды, пока непонятно. В начале декабря стало известно, что он тренируется с молодежкой датского «Оденсе», за который он играл с 2005 по 2008 год.

Эриксену 29 лет. На профессиональном уровне он играл за три команды: «Аякс», «Тоттенхэм» и «Интер». Среди его титулов – чемпионства в Нидерландах и Италии.