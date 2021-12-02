Эриксен вернулся к тренировкам после операции на сердце. Он занимается с молодежкой датского «Оденсе»

Кристиан Эриксен возобновил профессиональные тренировки. Летом он перенес остановку сердца во время чемпионата Европы, а затем – имплантацию кардиовертера-дефибриллятора.

Эриксен имеет действующий контракт с «Интером», но не может выступать за него. Правила Серии А запрещают тренировки и игры футболистам с дефибриллятором.

До сих пор не было известно, в каком статусе находится Эриксен. Теперь Reuters со ссылкой на датский «Оденсе» рассказал, что футболист тренируется с молодежкой этого клуба. Эриксен выстукал за него с 2005 по 2008 год. Когда именно он приступил к тренировкам и какие его планы, не сообщается.

Последней игрой Эриксена был матч Дании и Финляндии на Евро. Во время первого тайма он упал на газон, потеряв сознание. Врачи реанимировали его на поле и увезли в больницу. Позже ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, предотвращающий остановку сердца.