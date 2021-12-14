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«Манчестер Юнайтед» объявил о переносе матча против «Брентфорда» из-за коронавируса в команде
4 часа назад
Матч 17-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед» планировался на 14 декабря на 22:30 по московскому времени. Новые даты и время будут известны позднее.
- Руководство «МЮ» обратилось к АПЛ, чтобы перенести игру. Запрос был удовлетворен после медицинских консультаций.
- Ранее «Манчестер Юнайтед» на сутки закрыл тренировочную базу, чтобы не допустить дальнейшего распространения. Положительные тесты сдали несколько игроков и сотрудников команды.
На данный момент «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, «Брентфорд» идет десятым.
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