«Манчестер Юнайтед» объявил о переносе матча против «Брентфорда» из-за коронавируса в команде

Матч 17-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед» планировался на 14 декабря на 22:30 по московскому времени. Новые даты и время будут известны позднее.

Руководство «МЮ» обратилось к АПЛ, чтобы перенести игру. Запрос был удовлетворен после медицинских консультаций.

Ранее «Манчестер Юнайтед» на сутки закрыл тренировочную базу, чтобы не допустить дальнейшего распространения. Положительные тесты сдали несколько игроков и сотрудников команды.

На данный момент «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, «Брентфорд» идет десятым.

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