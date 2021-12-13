Манчестер Юнайтед
АПЛ
Брентфорд
«МЮ» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса. Клуб обсуждает с лигой проведение ближайшего матча
59 минут назад
«Манчестер Юнайтед» объявил о вспышке коронавируса в команде и изоляции состава. Тренировочная база закрыта на сутки, чтобы не допустить распространения вируса.
Клуб не привел подробностей о ситуации: неизвестно, сколько человек заболели и кто они. «МЮ» написал только, что «лица с положительным тестом» изолируются.
«Юнайтед» начал переговоры с Премьер-лигой по ближайшему матчу против «Брентфорда» – он запланирован на 14 декабря. Пока команда отложила поездку в Лондон, где базируется соперник.
- Это вторая команда АПЛ сообщившая о вспышке коронавируса. Первой был «Тоттенхэм», матчи которого уже перенесли.
- «МЮ» занимает пятое место в таблице после 16 игр.
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