«МЮ» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса. Клуб обсуждает с лигой проведение ближайшего матча

«Манчестер Юнайтед» объявил о вспышке коронавируса в команде и изоляции состава. Тренировочная база закрыта на сутки, чтобы не допустить распространения вируса.

Клуб не привел подробностей о ситуации: неизвестно, сколько человек заболели и кто они. «МЮ» написал только, что «лица с положительным тестом» изолируются.

«Юнайтед» начал переговоры с Премьер-лигой по ближайшему матчу против «Брентфорда» – он запланирован на 14 декабря. Пока команда отложила поездку в Лондон, где базируется соперник.