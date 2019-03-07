Лионель Месси
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Месси вызвали в сборную впервые после ЧМ-2018. Матч с Марокко – проблема
07 марта 2019, 20:23
Сборная Аргентины опубликовала состав на товарищеские игры с Венесуэлой и Марокко. Лионель Месси вернулся в команду.
К этому есть вопросы. AS пишет, что в последние несколько недель Месси жаловался на проблемы с пахом, поэтому готовится только к матчу с Венесуэлой.
На гостевую встречу с Марокко он не полетит, хотя ранее команды договаривались конкретно по участию Месси. Le360 приводил интересные пункты, по которым все решили:
- Футболистам Марокко запрещено грубо играть против Лионеля.
- Болельщикам нельзя делать с ним селфи.
- Месси обязан выйти минимум на 60 минут.
На аргентинской версии AS писали, что Марокко заплатит 450 тысяч евро за участие Месси в матче. Сейчас эта страница недоступна.
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