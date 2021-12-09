Спартак
Лига Европы
Легия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Спартак #Лига Европы #Легия

Игнатов, Бакаев и Промес – в стартовом составе «Спартака» на матч против «Легии»

40 минут назад

«Спартак» и «Легия» в Польше проведут матч шестого тура группового этапа Лиги Европы. Начало – в 20:45 по московскому времени.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Умяров, Зобнин, Бакаев, Промес, Мозес, Игнатов.

  • В первом матче «Спартак» проиграл «Легии» со счетом 0:1. Это одно из двух поражение на групповом этапе.
  • На данный момент «Спартак» набрал семь очков и занимает второе место в группе С. Он претендует на прямой выход в плей-офф Лиги Европы.

Где смотреть матч «Легия» – «Спартак»

Прогноз на матч «Легия» – «Спартак»

Легия
Варшава
-:-
Спартак
Москва
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
Еще по теме
Помните вратаря Боруца? Он еще играет – в 41 год! Сейчас в «Легии» и жжет: критикует клуб в инсте и снимает видео с масками
«Спартак» опять проиграл – но все смеются над фамилией автора гола Кастрати
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Спартак
#Лига Европы
#Легия