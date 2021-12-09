Спартак
Лига Европы
Легия
Игнатов, Бакаев и Промес – в стартовом составе «Спартака» на матч против «Легии»
40 минут назад
«Спартак» и «Легия» в Польше проведут матч шестого тура группового этапа Лиги Европы. Начало – в 20:45 по московскому времени.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Умяров, Зобнин, Бакаев, Промес, Мозес, Игнатов.
- В первом матче «Спартак» проиграл «Легии» со счетом 0:1. Это одно из двух поражение на групповом этапе.
- На данный момент «Спартак» набрал семь очков и занимает второе место в группе С. Он претендует на прямой выход в плей-офф Лиги Европы.
Где смотреть матч «Легия» – «Спартак»
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