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Лига Европы: где смотреть матч «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
час назад
9 декабря «Легия» примет «Спартак» на своем поле в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Перед матчем положение соперников такое:
- «Легия» – 4-я строчка, 6 очков.
- «Спартак» – 2-е место, 7 очков.
Встречу можно смотреть на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция начнется в 20:30 по московскому времени.
В другом матче этой же группы «Лестер» встретится с «Наполи».
За день до матча уже известно, что в нем не сыграют Ларссон и Соболев. У первого травма, у второго – перебор желтых карточек.
Лига Европы: во сколько начало матча «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года
Лига Европы: прогноз на матч «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года
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