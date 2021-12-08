Лига Европы: где смотреть матч «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

9 декабря «Легия» примет «Спартак» на своем поле в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Перед матчем положение соперников такое:

«Легия» – 4-я строчка, 6 очков.

«Спартак» – 2-е место, 7 очков.

Встречу можно смотреть на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция начнется в 20:30 по московскому времени.

В другом матче этой же группы «Лестер» встретится с «Наполи».