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#Спартак #Лига Европы #Легия

Лига Европы: во сколько начало матча «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года

48 минут назад

В первом туре группового этапа Лиги Европы-2021/22 «Спартак» дома проиграл «Легии» со счетом 0:1.

9 декабря они сыграют в заключительном туре. Перед ним между командами всего одно очко разницы в таблицы. Встреча начнется в 20:45 по московскому времени.

Лига Европы: где смотреть матч «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Лига Европы: прогноз на матч «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года

Легия
Варшава
-:-
Спартак
Москва

Главный тренер «Легии» Марек Голембевски сказал: «Матч со «Спартаком» для нас очень важен с разных точек зрения, будем бороться завтра. Мы думаем о победе в каждой встрече. Не важно, чемпионат Польши это или Лига Европы».

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Источник:
Гол
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