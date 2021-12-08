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Лига Европы: во сколько начало матча «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года
48 минут назад
В первом туре группового этапа Лиги Европы-2021/22 «Спартак» дома проиграл «Легии» со счетом 0:1.
9 декабря они сыграют в заключительном туре. Перед ним между командами всего одно очко разницы в таблицы. Встреча начнется в 20:45 по московскому времени.
Лига Европы: где смотреть матч «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Лига Европы: прогноз на матч «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года
Главный тренер «Легии» Марек Голембевски сказал: «Матч со «Спартаком» для нас очень важен с разных точек зрения, будем бороться завтра. Мы думаем о победе в каждой встрече. Не важно, чемпионат Польши это или Лига Европы».
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