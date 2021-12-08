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#Спартак #Лига Европы #Легия

Лига Европы: прогноз на матч «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года

43 минуты назад

В истории противостояния «Спартака» и «Легии» было пять матчей. Статистика:

  • 2 победы «Спартака».
  • 2 победы «Легии».
  • Ничья.
  • Общий счет – 7:7.

Котировки букмекеров на их предстоящую встречу в шестом туре группового этапа Лиги Европы:

  • Победа «Легии» – 3.00.
  • Ничья – 3.50.
  • Победа «Спартака» – 2.38.

Лига Европы: где смотреть матч «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Лига Европы: во сколько начало матча «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года

Легия
Варшава
-:-
Спартак
Москва
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Источник:
Гол
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