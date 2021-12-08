Лига Европы: прогноз на матч «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года

В истории противостояния «Спартака» и «Легии» было пять матчей. Статистика:

2 победы «Спартака».

2 победы «Легии».

Ничья.

Общий счет – 7:7.

Котировки букмекеров на их предстоящую встречу в шестом туре группового этапа Лиги Европы:

Победа «Легии» – 3.00.

Ничья – 3.50.

Победа «Спартака» – 2.38.

Лига Европы: где смотреть матч «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Лига Европы: во сколько начало матча «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года