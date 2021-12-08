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Лига Европы: прогноз на матч «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года
43 минуты назад
В истории противостояния «Спартака» и «Легии» было пять матчей. Статистика:
- 2 победы «Спартака».
- 2 победы «Легии».
- Ничья.
- Общий счет – 7:7.
Котировки букмекеров на их предстоящую встречу в шестом туре группового этапа Лиги Европы:
- Победа «Легии» – 3.00.
- Ничья – 3.50.
- Победа «Спартака» – 2.38.
Лига Европы: где смотреть матч «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Лига Европы: во сколько начало матча «Легия» – «Спартак», 9 декабря 2021 года
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