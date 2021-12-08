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#Лига чемпионов #Челси #Зенит

Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч против «Челси», в основе выйдут Малком, Азмун и Клаудиньо

59 минут назад

«Зенит» сыграет против «Челси» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 по московскому времени.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Вендел, Малком, Кузяев, Клаудиньо, Азмун.

  • Нападающий Артем Дзюба провел за «Зенит» пять матчей в Лиге чемпионов, но дважды не попадал в основу.
  • «Зенит» досрочно занял третье место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы, «Челси» прошел в плей-офф Лиги чемпионов.
  • В первом матче «Зенит» проиграл «Челси» со счетом 0:1. Тогда единственный гол забил Ромелу Лукаку.

Где смотреть матч «Зенит» – «Челси»

Прогноз на матч «Зенит» – «Челси»

Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Челси
Лондон
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Источник:
УЕФА
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