Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч против «Челси», в основе выйдут Малком, Азмун и Клаудиньо

«Зенит» сыграет против «Челси» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 по московскому времени.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Вендел, Малком, Кузяев, Клаудиньо, Азмун.

Нападающий Артем Дзюба провел за «Зенит» пять матчей в Лиге чемпионов, но дважды не попадал в основу.

«Зенит» досрочно занял третье место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы, «Челси» прошел в плей-офф Лиги чемпионов.

В первом матче «Зенит» проиграл «Челси» со счетом 0:1. Тогда единственный гол забил Ромелу Лукаку.

Где смотреть матч «Зенит» – «Челси»

Прогноз на матч «Зенит» – «Челси»