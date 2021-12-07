Лига чемпионов: во сколько начало матча «Бавария» – «Барселона», 8 декабря 2021 года

«Бавария» и «Барселона» встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов. Это матч шестого тура. Он состоится 8 декабря и начнется в 23:00 по Москве.

До этого «Бавария» и «Барселона» уже играли в группе. В матче первого круга «Бавария» разгромила» «Барселону» со счетом 3:0. Тогда ее тренировал Куман.

Перед заключительной игрой «Бавария» имеет 15 очков и занимает первое место. «Барселона» набрала семь очков. Она идет второй, «Бенфика» отстает на два очка.

Прогноз на матч «Бавария» – «Барселона»

Где смотреть матч «Бавария» – «Барселона»