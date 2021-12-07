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Лига чемпионов: во сколько начало матча «Бавария» – «Барселона», 8 декабря 2021 года
3 часа назад
«Бавария» и «Барселона» встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов. Это матч шестого тура. Он состоится 8 декабря и начнется в 23:00 по Москве.
До этого «Бавария» и «Барселона» уже играли в группе. В матче первого круга «Бавария» разгромила» «Барселону» со счетом 3:0. Тогда ее тренировал Куман.
Перед заключительной игрой «Бавария» имеет 15 очков и занимает первое место. «Барселона» набрала семь очков. Она идет второй, «Бенфика» отстает на два очка.
Прогноз на матч «Бавария» – «Барселона»
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