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#Лига чемпионов #Барселона #Бавария

Лига чемпионов: где смотреть матч «Бавария» – «Барселона», 8 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

3 часа назад

«Бавария» и «Барселона» сыграют в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет эту игру в прямом эфире. Трансляция стартует в 22:45 по Москве. На канале «Матч Премьер» пройдет онлайн всех матчей этого временного слота.

Игру «Баварии» и «Барселоны» можно посмотреть по этой ссылке.

«Бавария» имеет максимальный результат по очкам и уже обеспечила себе выход из группы. «Барселона» занимает второе место. Она опережает «Бенфику» на два очка.

Прогноз на матч «Бавария» – «Барселона»

Бавария
Мюнхен
-:-
Барселона
Барселона
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Матч ТВ»
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