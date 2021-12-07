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Лига чемпионов: где смотреть матч «Бавария» – «Барселона», 8 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
3 часа назад
«Бавария» и «Барселона» сыграют в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет эту игру в прямом эфире. Трансляция стартует в 22:45 по Москве. На канале «Матч Премьер» пройдет онлайн всех матчей этого временного слота.
Игру «Баварии» и «Барселоны» можно посмотреть по этой ссылке.
«Бавария» имеет максимальный результат по очкам и уже обеспечила себе выход из группы. «Барселона» занимает второе место. Она опережает «Бенфику» на два очка.
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