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#Лига чемпионов #Барселона #Бавария

Лига чемпионов: прогноз на матч «Бавария» – «Барселона», 8 декабря 2021 года

3 часа назад

«Бавария» и «Барселона» проведут матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Баварии». Матч начнется 8 декабря в 23:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров:

  • Победа «Баварии» – 1,66
  • Ничья – 4,60
  • Победа «Барселоны» – 4,50

«Бавария» уже обеспечила себе выход из группы. За пять матчей команда набрала 15 очков. «Барселона» имеет семь очков. Перед заключительным туром она занимает второе место.

Расклады в этой группе зависят от результатов двух матчей. «Барселона» опережает «Бенфику» на два очка. «Бенфика» сыграет в параллельном матче против киевского «Динамо».

«Барселона» подходит к игре на фоне первого поражения под руководством Хави. В Примере клуб проиграл «Бетису» (0:1). «Бавария» выиграла у дортмундской «Боруссии» (3:2) в Бундеслиге.

Где смотреть матч «Бавария» – «Барселона»

Бавария
Мюнхен
-:-
Барселона
Барселона
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Источник:
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