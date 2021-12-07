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Лига чемпионов: прогноз на матч «Бавария» – «Барселона», 8 декабря 2021 года
3 часа назад
«Бавария» и «Барселона» проведут матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Баварии». Матч начнется 8 декабря в 23:00 по московскому времени.
Котировки букмекеров:
- Победа «Баварии» – 1,66
- Ничья – 4,60
- Победа «Барселоны» – 4,50
«Бавария» уже обеспечила себе выход из группы. За пять матчей команда набрала 15 очков. «Барселона» имеет семь очков. Перед заключительным туром она занимает второе место.
Расклады в этой группе зависят от результатов двух матчей. «Барселона» опережает «Бенфику» на два очка. «Бенфика» сыграет в параллельном матче против киевского «Динамо».
«Барселона» подходит к игре на фоне первого поражения под руководством Хави. В Примере клуб проиграл «Бетису» (0:1). «Бавария» выиграла у дортмундской «Боруссии» (3:2) в Бундеслиге.
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