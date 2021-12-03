Матч «Баварии» и «Барселоны» в ЛЧ пройдет без зрителей. Это четвертая игра тура, закрытая для фанатов из-за ковида

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов минимум четыре матча пройдут без зрителей.

Такие решения приняты из-за распространения коронавируса, в частности, нового штамма «Омикрон». Его впервые обнаружили в Южной Африке в конце ноября, с тех пор он распространился на другие материки.

Пока неизвестно, опаснее ли он уже известных штаммов, но страны стали усиливать ограничения. Одним из наиболее резонансных решений в спорте была отмена Гран-при Японии.