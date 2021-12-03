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#Лига чемпионов #Барселона #Бавария #Манчестер Сити #Аякс #Севилья #РБ Лейпциг #Зальцбург #Спортинг Лиссабон

Матч «Баварии» и «Барселоны» в ЛЧ пройдет без зрителей. Это четвертая игра тура, закрытая для фанатов из-за ковида

вчера, 19:37

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов минимум четыре матча пройдут без зрителей.

  • «РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити» (Лейпциг, Германия)
  • «Аякс» – «Спортинг» (Амстердам, Нидерланды)
  • «РБ Зальцбург» – «Севилья» (Зальцбург, Австрия)
  • «Бавария» – «Барселона» (Мюнхен, Германия)

Такие решения приняты из-за распространения коронавируса, в частности, нового штамма «Омикрон». Его впервые обнаружили в Южной Африке в конце ноября, с тех пор он распространился на другие материки.

Пока неизвестно, опаснее ли он уже известных штаммов, но страны стали усиливать ограничения. Одним из наиболее резонансных решений в спорте была отмена Гран-при Японии.

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Комментарии (1)
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iopgfr90
6 часов назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****

Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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#Лига чемпионов
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#Манчестер Сити
#Аякс
#Севилья
#РБ Лейпциг
#Зальцбург
#Спортинг Лиссабон