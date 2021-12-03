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#АПЛ #Манчестер Юнайтед #Арсенал

«МЮ» выиграл у «Арсенала» в АПЛ впервые с 2018 года

13 часов назад

«Манчестер Юнайтед» принимал «Арсенал» в 14-м туре АПЛ и выиграл 3:2, хотя по ходу матча уступал в счете.

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Фернандеш 44
Роналду 52
Роналду 69
3:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Смит-Роу 17
Эдегор 55
  • «Манчестер Юнайтед» все еще проводит матчи под руководством Майкла Кэррика, но со следующего тура команду выведет Ральф Рангник.
  • «Арсенал» до этой игры выиграл семь из последних 11 матчей.
  • «МЮ» не мог выиграть в АПЛ у «Арсенала» с весны 2018 года. С тех пор было шесть матчей: три ничьи и три поражения.
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jgjo77
13 часов назад
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