АПЛ
Манчестер Юнайтед
Арсенал
«МЮ» выиграл у «Арсенала» в АПЛ впервые с 2018 года
13 часов назад
«Манчестер Юнайтед» принимал «Арсенал» в 14-м туре АПЛ и выиграл 3:2, хотя по ходу матча уступал в счете.
- «Манчестер Юнайтед» все еще проводит матчи под руководством Майкла Кэррика, но со следующего тура команду выведет Ральф Рангник.
- «Арсенал» до этой игры выиграл семь из последних 11 матчей.
- «МЮ» не мог выиграть в АПЛ у «Арсенала» с весны 2018 года. С тех пор было шесть матчей: три ничьи и три поражения.
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13 часов назад
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