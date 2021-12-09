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«Спартак» победил «Легию» и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места
вчера, 22:45
«Спартак» встречался в гостях с «Легией» в матче шестого тура Лиги Европы. Российский клуб победил со счетом 1:0.
- Полузащитник Зелимхан Бакаев забил за «Спартак» впервые с августа-2020.
- «Спартак» впервые не пропустил за 15 матчей еврокубков. Во втором тайме «Легия» попала в перекладину.
- Вратарь Александр Селихов отбил пенальти на 90+8 минуте. Это случилось второй раз в Лиге Европы в этом сезоне.
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