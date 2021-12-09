Спартак
Лига Европы
Легия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Спартак #Лига Европы #Легия

«Спартак» победил «Легию» и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места

вчера, 22:45

«Спартак» встречался в гостях с «Легией» в матче шестого тура Лиги Европы. Российский клуб победил со счетом 1:0.

  • Полузащитник Зелимхан Бакаев забил за «Спартак» впервые с августа-2020.
  • «Спартак» впервые не пропустил за 15 матчей еврокубков. Во втором тайме «Легия» попала в перекладину.
  • Вратарь Александр Селихов отбил пенальти на 90+8 минуте. Это случилось второй раз в Лиге Европы в этом сезоне.
Матч завершен
Легия
Варшава
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Бакаев 17'

В другом матче тура «Наполи» принимал «Лестер» и победил.

  • В Лиге Европы борьбу продолжат «Спартак» и «Наполи».
  • В плей-офф Лиги конференций попал «Лестер».

Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится 13 декабря.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
«Спартак» разместил рекламу в Варшаве – это ответ на рекламу «Легии» в Москве
Как менялись участники плей-офф от главной группы Лиги Европы: «Спартак» вылетал, но прошел после гола и взятого пенальти на 98-й минуте
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Спартак
#Лига Европы
#Легия