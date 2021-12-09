Бакаев забил первый гол за «Спартак» в этом сезоне. Он не забивал с августа-2020

«Легия» и «Спартак» проводят матч шестого тура группового этапа Лиги Европы. «Спартак» претендует на выход в плей-офф.

Полузащитник Зелимхан Бакаев попал в стартовый состав впервые с 20 октября. Тогда он вышел в основе на «Лестер».

На 17-й минуте он забил гол, который стал для него вторым в сезоне. Первый гол был за сборную России в матче против Мальты.

Последний раз Бакаев забивал за «Спартак» в августе 2020 года. Тогда был гол в ворота «Ротора» в РПЛ.

В этом сезоне Бакаев провел в РПЛ 15 матчей и отдал три результативные передачи. В Лиге Европы у него пять игр и два очка (1+1).