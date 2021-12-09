Зелимхан Бакаев
Спартак
Лига Европы
Легия
Бакаев забил первый гол за «Спартак» в этом сезоне. Он не забивал с августа-2020
час назад
«Легия» и «Спартак» проводят матч шестого тура группового этапа Лиги Европы. «Спартак» претендует на выход в плей-офф.
- Полузащитник Зелимхан Бакаев попал в стартовый состав впервые с 20 октября. Тогда он вышел в основе на «Лестер».
- На 17-й минуте он забил гол, который стал для него вторым в сезоне. Первый гол был за сборную России в матче против Мальты.
- Последний раз Бакаев забивал за «Спартак» в августе 2020 года. Тогда был гол в ворота «Ротора» в РПЛ.
В этом сезоне Бакаев провел в РПЛ 15 матчей и отдал три результативные передачи. В Лиге Европы у него пять игр и два очка (1+1).
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