АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед
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«МЮ» сыграл вничью с «Челси» в первом матче АПЛ после увольнения Сульшера. Он не побеждает три игры подряд
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- Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду второй раз в сезоне остался в запасе на матч АПЛ. Во втором тайме он вышел на замену.
- Полузащитник «МЮ» Джейдон Санчо забил дебютный гол в АПЛ. В прошлом матче он впервые забил в Лиге чемпионов – против «Вильярреала».
- За первый тайм «Манчестер Юнайтед» нанес один удар по воротам (ноль – в створ), у «Челси» было 10 ударов.
- «Челси» не проигрывает 11 матчей подряд во всех турнирах и лидирует в АПЛ, «МЮ» не побеждал в трех последних играх Премьер-лиги.
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29 ноября 2021, 00:51
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