АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед
#АПЛ #Челси #Манчестер Юнайтед
Поделиться:

«МЮ» сыграл вничью с «Челси» в первом матче АПЛ после увольнения Сульшера. Он не побеждает три игры подряд

1
  • Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду второй раз в сезоне остался в запасе на матч АПЛ. Во втором тайме он вышел на замену.
  • Полузащитник «МЮ» Джейдон Санчо забил дебютный гол в АПЛ. В прошлом матче он впервые забил в Лиге чемпионов – против «Вильярреала».
  • За первый тайм «Манчестер Юнайтед» нанес один удар по воротам (ноль – в створ), у «Челси» было 10 ударов.
  • «Челси» не проигрывает 11 матчей подряд во всех турнирах и лидирует в АПЛ, «МЮ» не побеждал в трех последних играх Премьер-лиги.

Турнирная таблица АПЛ

Матч завершен
Челси
Лондон
Жоржиньо 67'
1:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Санчо 50'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
loptrffrr
29 ноября 2021, 00:51
Комментарий скрыт модератором
ответить
Все теги
#АПЛ
#Челси
#Манчестер Юнайтед