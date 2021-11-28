Санчо забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. В прошлом матче он сделал это в Лиге чемпионов

«Челси» играет против «Манчестер Юнайтед» в матче 13-го тура АПЛ. Полузащитник «МЮ» Джейдон Санчо вышел в стартовом составе.

На 50-й минуте Санчо забил гол. Это его первый мяч за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. В прошлой игре против «Вильярреала» Санчо забил дебютный гол в Лиге чемпионов.

Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» в июле-2021. За это время он провел 16 матчей во всех турнирах.