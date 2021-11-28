Джейдон Санчо
Челси
АПЛ
Манчестер Юнайтед
#Джейдон Санчо #Челси #АПЛ #Манчестер Юнайтед
Поделиться:

Санчо забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. В прошлом матче он сделал это в Лиге чемпионов

0

«Челси» играет против «Манчестер Юнайтед» в матче 13-го тура АПЛ. Полузащитник «МЮ» Джейдон Санчо вышел в стартовом составе.

На 50-й минуте Санчо забил гол. Это его первый мяч за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. В прошлой игре против «Вильярреала» Санчо забил дебютный гол в Лиге чемпионов.

Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» в июле-2021. За это время он провел 16 матчей во всех турнирах.

Матч завершен
Челси
Лондон
Жоржиньо 67'
1:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Санчо 50'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Джейдон Санчо
#Челси
#АПЛ
#Манчестер Юнайтед