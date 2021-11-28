Криштиану Роналду
Челси
АПЛ
Манчестер Юнайтед
#Криштиану Роналду #Челси #АПЛ #Манчестер Юнайтед
Поделиться:

Роналду второй раз в сезоне остался в запасе «Манчестер Юнайтед» на матч АПЛ. Теперь – против «Челси»

0

«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 13-го тура АПЛ. Стартовые составы команд – здесь.

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду не попал в стартовый состав. Первый раз такое было в АПЛ против «Эвертона» в октябре.

В трех последних матчах АПЛ Роналду набрал три очка (1+2). До этого он не совершал результативных действий в четырех играх подряд.

Матч завершен
Челси
Лондон
Жоржиньо 67'
1:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Санчо 50'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Криштиану Роналду
#Челси
#АПЛ
#Манчестер Юнайтед