Криштиану Роналду
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Роналду второй раз в сезоне остался в запасе «Манчестер Юнайтед» на матч АПЛ. Теперь – против «Челси»
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«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 13-го тура АПЛ. Стартовые составы команд – здесь.
Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду не попал в стартовый состав. Первый раз такое было в АПЛ против «Эвертона» в октябре.
В трех последних матчах АПЛ Роналду набрал три очка (1+2). До этого он не совершал результативных действий в четырех играх подряд.
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