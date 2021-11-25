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«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места. «Лейпциг» обыграл «Брюгге»
2 часа назад
В предпоследнем туре группы А Лиги чемпионов сыграли «Манчестер Сити» и «ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Брюгге».
- «Сити» набрал 12 очков и гарантировал выход в плей-офф с первого места. «ПСЖ», идущий вторым с 8 очками, уже не обгонит «Сити» и выйдет со второго места.
- «Сити» забил 17 голов за пять матчей – это второй результат в сезоне после «Баварии» (19).
- Один из голов «Сити» забил Рахим Стерлинг. Всего это его 23-й мяч в ЛЧ, только двое англичан забили больше: Уэйн Руни (30) и Пол Скоулз (24). Оба играли за «Ман Юнайтед».
- «РБ Лейпциг» и обыграл «Брюгге» и сохранил шансы на евровесну. Перед последним туром у обеих команд по 4 очка – обе сохраняют шансы на плей-офф Лиги Европы.
- «Лейпциг» опережает «Брюгге» по дополнительным показателям. У него 12 забитых и 13 пропущенных (разница -1) против 5 забитых и 15 пропущенных (-10).
- В последнем туре «Лейпциг» сыграет против «Сити», «Брюгге» – против «ПСЖ».
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