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#Лига чемпионов #Манчестер Сити #ПСЖ #РБ Лейпциг #Брюгге

«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места. «Лейпциг» обыграл «Брюгге»

2 часа назад
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 63
Жезус 77
2:1
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Мбаппе 50

В предпоследнем туре группы А Лиги чемпионов сыграли «Манчестер Сити» и «ПСЖ», «РБ Лейпциг» и  «Брюгге».

  • «Сити» набрал 12 очков и гарантировал выход в плей-офф с первого места. «ПСЖ», идущий вторым с 8 очками, уже не обгонит «Сити» и выйдет со второго места.
  • «Сити» забил 17 голов за пять матчей – это второй результат в сезоне после «Баварии» (19).
  • Один из голов «Сити» забил Рахим Стерлинг. Всего это его 23-й мяч в ЛЧ, только двое англичан забили больше: Уэйн Руни (30) и Пол Скоулз (24). Оба играли за «Ман Юнайтед».
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
0:5
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Нкунку 12
Форсберг 17
Силва 27
Форсберг 45
Нкунку 90
  • «РБ Лейпциг» и обыграл «Брюгге» и сохранил шансы на евровесну. Перед последним туром у обеих команд по 4 очка – обе сохраняют шансы на плей-офф Лиги Европы.
  • «Лейпциг» опережает «Брюгге» по дополнительным показателям. У него 12 забитых и 13 пропущенных (разница -1) против 5 забитых и 15 пропущенных (-10).
  • В последнем туре «Лейпциг» сыграет против «Сити», «Брюгге» – против «ПСЖ».
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Источник:
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