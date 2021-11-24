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Лига Европы: во сколько начало матча «Локомотив» – «Лацио», 25 ноября 2021 года
5 часов назад
«Локомотив» и «Лацио» проведут матч пятого тура группового этапа Лиги Европы. Он пройдет в Москве. Игра состоится 25 ноября в 20:45 по московскому времени.
Эти команды уже встречались на групповом этапе Лиги Европы в этом сезоне. Матч в Италии завершился победой «Лацио» со счетом 2:0.
За всю историю команды играли между собой трижды. В сезоне-1998/99 у них было две ничьи.
«Локомотив» занимает последнее место в группе Лиги Европы. «Лацио» опережает его на три очка и идет вторым.
Где смотреть матч «Локомотив» – «Лацио»
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