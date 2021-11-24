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#Лига Европы #Локомотив #Лацио

Лига Европы: во сколько начало матча «Локомотив» – «Лацио», 25 ноября 2021 года

5 часов назад

«Локомотив» и «Лацио» проведут матч пятого тура группового этапа Лиги Европы. Он пройдет в Москве. Игра состоится 25 ноября в 20:45 по московскому времени.

Эти команды уже встречались на групповом этапе Лиги Европы в этом сезоне. Матч в Италии завершился победой «Лацио» со счетом 2:0.

За всю историю команды играли между собой трижды. В сезоне-1998/99 у них было две ничьи.

«Локомотив» занимает последнее место в группе Лиги Европы. «Лацио» опережает его на три очка и идет вторым.

Где смотреть матч «Локомотив» – «Лацио»

Прогноз на матч «Локомотив» – «Лацио»

Локомотив
Москва
-:-
Лацио
Рим
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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