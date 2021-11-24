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#Лига Европы #Локомотив #Лацио

Лига Европы: где смотреть матч «Локомотив» – «Лацио», 25 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

9 минут назад

«Локомотив» и «Лацио» сыграют в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию игры. Она стартует в 20:15 по Москве. На канале «Матч Премьер» будет онлайн всех параллельных еврокубковых матчей.

Игру «Локомотив» – «Лацио» можно посмотреть онлайн по этой ссылке. «Лацио» имеет пять очков и занимает второе место в группе. «Локомотив» идет последним – у него два очка.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Лацио»

Локомотив
Москва
-:-
Лацио
Рим
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Матч ТВ»
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