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Лига Европы: где смотреть матч «Локомотив» – «Лацио», 25 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
9 минут назад
«Локомотив» и «Лацио» сыграют в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.
«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию игры. Она стартует в 20:15 по Москве. На канале «Матч Премьер» будет онлайн всех параллельных еврокубковых матчей.
Игру «Локомотив» – «Лацио» можно посмотреть онлайн по этой ссылке. «Лацио» имеет пять очков и занимает второе место в группе. «Локомотив» идет последним – у него два очка.
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