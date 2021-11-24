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Лига Европы: прогноз на матч «Локомотив» – «Лацио», 25 ноября 2021 года
9 минут назад
«Локомотив» и «Лацио» встретятся на групповом этапе Лиги Европы. Игра пятого тура состоится в Москве. Дата проведения – 25 ноября в 20:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров:
- Победа «Локомотива» – 4,30
- Ничья – 3,65
- Победа «Лацио» – 1,86
«Локомотив» имеет серию из трех матчей без побед во всех турнирах. 20 ноября клуб проиграл «Ахмату» (1:2) в РПЛ.
«Лацио» не проигрывал четыре матча подряд, но 20 ноября случилось поражение от «Ювентуса» (0:2) в Серии А.
На групповом этапе Лиги Европы «Лацио» занимает второе место. Результаты клуба – пять очков за четыре игры. «Локомотив» набрал только два очка и идет последним.
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