Гнабри – рекордсмен сборной Германии, он быстрее всех в истории (даже Клозе!) забил 10 голов

Сборная Германии сыграла в Дортмунде товарищеский матч с аргентинцами, результат – 2:2. Немцы вели 2:0 (Гнабри, Хавертц), но пропустили дважды во втором тайме (Аларио, Окампос).

Одной из главных звезд в команде становится Серж Гнабри. Помимо гола на его счету и голевой пас.

• Гнабри забил шесть голов за сборную Германии в 2019 году, больше чем кто-либо еще. Дважды досталось голландцам и эстонцам, по одному мячу он забил Северной Ирландии и Аргентине.

• Мяч в ворота сборной Аргентины стал десятым для Гнабри за Германию. Ему понадобилось всего 11 матчей. Ранее рекорд принадлежал Мирославу Клозе (13 матчей). Помимо шести голов в 2019-м, Гнабри забивал сборной России в товарищеской игре 2018 года и делал хет-трик в матче с Сан-Марино (2016).