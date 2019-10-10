Гнабри – рекордсмен сборной Германии, он быстрее всех в истории (даже Клозе!) забил 10 голов
Сборная Германии сыграла в Дортмунде товарищеский матч с аргентинцами, результат – 2:2. Немцы вели 2:0 (Гнабри, Хавертц), но пропустили дважды во втором тайме (Аларио, Окампос).
Одной из главных звезд в команде становится Серж Гнабри. Помимо гола на его счету и голевой пас.
• Гнабри забил шесть голов за сборную Германии в 2019 году, больше чем кто-либо еще. Дважды досталось голландцам и эстонцам, по одному мячу он забил Северной Ирландии и Аргентине.
• Мяч в ворота сборной Аргентины стал десятым для Гнабри за Германию. Ему понадобилось всего 11 матчей. Ранее рекорд принадлежал Мирославу Клозе (13 матчей). Помимо шести голов в 2019-м, Гнабри забивал сборной России в товарищеской игре 2018 года и делал хет-трик в матче с Сан-Марино (2016).
• А еще Гнабри – первый немец с 2012 года, забивший подряд в четырех играх. До этого то же самое удавалось Месуту Озилу.
• Гнабри набирает отличную форму. В конце сентября он забил «Падерборну» за «Баварию», потом сотворил покер в Лондоне в матче Лиги чемпионов. За последние четыре матча Гнабри забил шесть голов.
Серию можно продолжить, впереди у сборной Германии матч с Эстонией, а у «Баварии» – с аутсайдером «Аугсбургом», с «Олимпиакосом» в ЛЧ, а еще – кубковый матч с «Бохумом».