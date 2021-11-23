Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов
Вильярреал
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#Манчестер Юнайтед #Лига чемпионов #Вильярреал

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» в первом матче при Каррике и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

вчера, 22:43
  • «Манчестер Юнайтед» провел первый матч после увольнения главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Исполняющий обязанности – Майкл Каррик.
  • Начало игры задержалось из-за проблем с гарнитурой у главного арбитра Феликса Брыха, который ушел в раздевалку.
  • Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду не забивает в Лиге чемпионов со штрафных ударов с 2016 года. За это время он нанес 34 удара.
  • Роналду забил шестой гол за пять туров в ЛЧ. Всего у команды 10 мячей.

«Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков и досрочно вышел в плей-офф. Сейчас он лидирует в группе.

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
0:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Роналду 78
Санчо 90
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Источник:
Гол
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Саша Филин
2 часа назад
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