Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед
Вильярреал
Начало матча «Вильярреал» – «МЮ» задержалось из-за проблем с гарнитурой у судьи. Он ушел в раздевалку
час назад
«Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» проводят матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Это первая игра для Майкла Каррика как исполняющего обязанности главного тренера «МЮ».
Главный судья матча – Феликс Брых. Из-за проблем с гарнитурой начало игры задержалось примерно на семь минут. Брых уходил в раздевалку, чтобы устранить проблему.
В это время игроки продолжили разминку на поле и пили воду. Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери ушел в подтрибунное помещение.
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